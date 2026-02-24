孫氏が教える手の込んだ演出を武器にどんどん深入りさせてしまう恐るべき技術とは？【孫氏の兵法】

孫氏が教える手の込んだ演出を武器にどんどん深入りさせてしまう恐るべき技術とは

これはという人物に目星をつけ、弱みや欲望につけ込む

攻撃したい敵や城、暗殺したい要人がいるときは、スパイを活用するのが得策である。そのためには敵の内情、防衛体制、警護の様子などは絶対に把握しておかねばならない。そのうえで、指揮官の側近、謁見の取り次ぎ役、門衛などの姓名を割り出し、それぞれの履歴、性癖、境遇などを調べ上げる。人間誰しも弱みや欲望があるはずだから、そこにつけ込めば、協力者や内通者に仕立て上げることができる。

釣り下げる餌は金銭でも地位でも女でも構わない。相手が強く欲するものを提示すれば、誰もが心揺らぐはずである。一度でも協力したらしめたもの。相手ももう後戻りできないから、指図どおりに動くしかなく、情報の横流しやニセの情報を拡散させることもできる。

ターゲットは境遇や対人関係に不満を抱く者、出世で後れを取った者など、なんらかの不満や恨みの念を抱く者たちである。個人的な恨みをいかに増幅させ、裏切りにまで走らせることができるかどうかが、スパイの腕の見せ所である。

かくいう孫子の教えは現代人にとっても大きな教訓となる。甘い言葉、うまい話には必ず裏がある。おかしいと思ったらすぐさま、信頼のおける人物に相談するのが賢明で、そのためには信頼できる相手をつくっておくことも必要である。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 孫氏の兵法』 監修：島崎晋