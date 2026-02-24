“薬物依存症”克服した高知東生、有名人の逮捕報道で「何か言いたい人」に言及
俳優の高知東生（61）が24日、自身のXを更新。薬物問題における逮捕報道について言及した。
【写真】高知東生、有名人の逮捕報道「何か言いたい」人に呼びかけ
投稿で「有名人が薬物問題で逮捕された時に、驚いたり、ショックを受けたり、腹が立ったり、不愉快だったり、色んな感情でバッシングしたくなる気持ちはよくわかる」とコメント。続けて「『何か言いたい』という人に是非お願いしたいのは『口だけの反省は信じられない。病院や自助グループに繋がる治療行動をせよ』と言って欲しい」と呼びかけた。
高知は2016年に覚せい剤取締法違反罪などで有罪判決を受け、薬物依存症を克服。現在は、自身の体験を広く伝える活動も行っている。
