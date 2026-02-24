サンズのディロン・ブルックスが左手骨折のため4～6週間の欠場へ

2月24日（現地時間23日、日付は以下同）。フェニックス・サンズのディロン・ブルックスは、左手骨折から回復するため4～6週間を欠場することになると『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。

ブルックスは、22日のオーランド・マジック戦で同箇所を負傷。サンズはその試合を2度の延長の末、ジェイレン・グリーンの3ポイントシュートがブザービーターで決まり、113－110と劇的な勝利を飾るも、翌23日のポートランド・トレイルブレイザーズ戦では77－92で落としていた。

現在サンズはブルックスに加え、オールスターガードのデビン・ブッカーが右股関節負傷で最低1週間の離脱が発表されていて、ブレイザーズ戦では主軸2人の他にグレイソン・アレン（足首とヒザを負傷）とジョーダン・グッドウィン（ふくらはぎ負傷）も欠場。

23日終了時点で、サンズはウェスタン・カンファレンス7位の33勝25敗。ブッカーの長期離脱は回避できる見込みも、今シーズンのブルックスはチーム2位の平均20.9得点に3.7リバウンド1.8アシスト1.0スティールを残していたため、サンズにとっては大打撃となった。