「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２４日午後１時現在で三菱重工業<7011.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



三菱重は反落。きょうは朝方に高く始まったものの買いは続かず、前場取引終盤から見切り売りがかさむ状況となり、下値を探る展開に変わった。防衛関連は国策として追い風が吹くセクターで同社はその代表格だが、最近は上値を買い進む主体が見当たらず、値動きの重い展開を強いられていた。そうしたなか、中国商務省がきょう午前、同社傘下の三菱重工航空エンジンを含む日本企業・団体２０社を輸出管理リストに追加することを発表、これが悪材料視され売り圧力が顕在化した。



出所：MINKABU PRESS