サインポスト<3996.T>は高い。前週末２０日取引終了後、ＪＲ東日本傘下のＪＲ東日本スタートアップなどと共同出資する無人決済システム開発のＴＯＵＣＨ ＴＯ ＧＯ（ＴＴＧ、東京都港区）について、保有する全株式をセキュア<4264.T>に譲渡すると発表した。２７年２月期に関係会社株式売却益として計上する予定としており、買いの手掛かりとなっているようだ。



これに伴い、ＪＲ東日本スタートアップとの合弁契約も終了するという。終了日は４月１日の予定。両社は２０１９年にＴＴＧを設立し、翌２０年にＪＲ高輪ゲートウェイ駅構内で初の常設店舗を開店するなど取り組みを進めてきた経緯がある。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS