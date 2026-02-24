Snow Man公式Xで、新曲「STARS」のMVビハインドカットが公開された。

■コートやマフラーの冬コーデで優しい笑顔を浮かべる8人

公開されたビハインドカットでは、校庭で冬山や木々をバックにしたロケーションで、冬コーデ姿の8人がにこやかに寄り添っている。

佐久間大介はもこもこ黒アウターにグレーのパーカーを重ね、しゃがみながらサムズアップ。向井康二は深緑のコート＆黄色い手袋で体を屈めピース。阿部亮平はグレンチェックコートに水色のマフラーをあわせてピースを掲げ、隣で宮舘涼太がチェック柄のロングコート＆白いマフラー姿で凛と立っている。

ブラウンコートに黄色いマフラーを巻いた渡辺翔太が胸元で両手を広げ、宮舘＆渡辺のあいだからグレーのコートをまとった深澤辰哉が顔を出してダブルピース。渡辺と少し間をあけた位置で、ラウールは金髪が映える白コート姿でピースし、隣で岩本照がツイードのロングコート姿でにっこり笑顔を浮かべている。

コメント欄には「みんな優しい笑顔」「飾らない表情がかわいい」「寒さが吹き飛ぶビジュの良さ」などといった声や、「みんな黒アイテム身につけてる？」（※黒は撮影で海外に滞在中の目黒蓮のメンバーカラー）「もしかしてめめの場所空けてある？」などと、目黒を想う声も届いている。

