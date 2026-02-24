STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストのグッズを販売している『MERCH MARKET』公式Instagramで、SixTONESのツアー『MILESixTONES』のグッズが公開された。

【写真＆動画】SixTONES『MILESixTONES』ショット＆メイキング

SixTONESは現在『MILESixTONES』ツアー中。6月13・14日の沖縄サントリーアリーナまで、全国11都市をまわる。

■キュートな「手つなぎストぬい」にも注目

投稿では「オリジナルフォトセット」「オリジナルペンライト」「手つなぎストぬい」などグッズのラインナップを紹介。

なかでも6人が黒い衣装で手をつなぐぬいぐるみは、コメント欄に「かわいい」「癒し」「全部ほしすぎる」といったファンの声が殺到している。

フォトセットの写真も公開されており、黒を基調とした衣装の決めカットと、パーティーモードのロケーション＆衣装など、様々な表情やポーズの6人を見ることができる。立ったり座ったり全員で手をつないで人文字で“6”の数字を作っている写真も。

風船を手にビッグスマイルのジェシー、目を閉じてうたた寝しているような京本大我、やさしく微笑む松村北斗、アンニュイな表情を浮かべる高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）、鏡を前に顎に手をあてポーズを決める田中樹、両手に風船を持ち白い歯を輝かせる森本慎太郎。

コメント欄には「うたた寝大我くんかわいい」「慎ちゃんのアイドルスマイル最高」「6を作るポーズが素敵」などといった声も続々と届いている。

また、撮影の様子を収めたメイキングムービーも公開されている。

■『MILESixTONES』グッズラインナップ

■グッズ撮影メイキングムービー