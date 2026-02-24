『なるみ・岡村の過ぎるTV』×『news おかえり』コラボ 「関西この先急成長!?今が狙い目過ぎる街」6〜10位発表へ
ABCテレビ『なるみ・岡村の過ぎるTV』（毎週月曜 後11：10 ※関西ローカル）と『news おかえり』（月〜金 後3：40 ※同）のコラボ企画が決定した。あす25日と3月4日の2週にわたり『news おかえり』で放送される。
【写真】『news おかえり』横山太一アナウンサー
なるみと岡村隆史（ナインティナイン）のレギュラーを務める『なるみ・岡村の過ぎるTV』は、3月4日にゴールデンスペシャル（後7：00〜※関西ローカル）が決定。
前回のゴールデンでは、ゆくゆくは地元の関西に戻ってきたいという岡村のためにあらゆる街を紹介する人気企画「岡村に住んで欲し過ぎる街」で一向に決断しない姿を見かねて、番組独自の指標でランキング化した「関西ホンマに住みやす過ぎる街ベスト5」を発表。それでも決めかねる岡村を前に、今回のゴールデンでは方向性を見直すことに。
今までは大スターの岡村にふさわしい街をと高級物件ばかり紹介してきたが、今回は「今後急成長するのに、今はまだお手頃」という夢のような街を大特集。題して「関西この先急成長!?今が狙い目過ぎる街ベスト5」を届ける。
夕方のニュース情報番組『news おかえり』は、同企画を盛り上げるため、コラボを実施。「関西この先急成長!?今が狙い目過ぎる街ベスト5」につながる10位から6位までの街を、2月25日と3月4日の2週にわたって『news おかえり』で発表する。
