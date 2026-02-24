テレビ東京が24日までに公式X「テレ東アーカイブ」を更新。育休中の相内優香アナウンサー（40）の新入社員時代の写真を公開した。

公式Xは23日、「本日は#相内優香アナのお誕生日です！入社一年目の冠番組『A×A』（画像参照）、その後はWBSやモーサテのほか、バーチャルYouTuber『相内ユウカ』としても活動の幅を広げていました。現在育休中の相内アナ、復帰後も頑張ってくださいね！お誕生日おめでとうございます！」とつづった。

相内アナは当該投稿を引用した上で「ありがとうございます びっくりするほど若い。テレ東アーカイブ、恐るべし…。」とつづった。

相内アナの入社1年目、イケイケ写真に対し「今の顔が最高」「昔も今も素敵です」「今でも変わらないってすごいですね！」「早く復帰してきて。ゆったんロス勢はまだかまだかと待ち続けてます」などと書き込まれていた。

相内アナは立教大卒業後の08年入社。「ワールドビジネスサテライト」などを担当し、同番組での取材を機にVチューバー「相内ユウカ」としての活動も話題となった。20年4月には早大大学院経営管理研究科に入学し、24年1月まで学業を並行する様子をSNSで明かしていた。23年2月、当時NHKアナの青井実（現フリー）と結婚。昨年11月に第1子女児の出産を公表した。