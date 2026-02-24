タレントの重盛さと美が２４日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、友人である板野友美から言われた驚きの一言を紹介。また「会って２回目」でプレゼントされたポロシャツの驚きの値段も明かした。

重盛は板野が「仕事が好き過ぎて怖い」と思っていると告白。最初にあったビビンバ店で「ねえ、お金稼ぎたくない？」と言われたと暴露した。

ハライチは「うわっ。地元のヤバイ先輩だ」と言うと、板野は「ちょっと待って。普通に忙しいよね〜みたいな話で、なんでそんなに働いてるの？って言われたから『お金稼ぎたくない？』って。そんな言い方してない」と笑って訂正した。

重盛は「最初はビックリしたんですけど、女性でも自立して自分でなんでもしていきたいというのがカッコ良すぎて。でも度が過ぎるぐらい働いている」と心配。板野は「お金を稼ぐというより、子どももいるので、そういうのも考えた時に働いた方がいいよね、っていう話」と真意を説明した。

すると重盛は今度は「プレゼントが高過ぎて怖い」とも言い、「２回目に遊んだ時かな。たまたま誕生日が近かったら、黒い硬い紙袋が。グレーの無地のポロシャツで。ありがとう、シンプルで着やすいって。そこまでは良かった」と、ポロシャツをプレゼントされたという。

だがそのプレゼントの中に、店側のミスで領収書が入っていたといい「それが６９８００円だった」と驚きの価格。「家族とか、みんなの分かなと思ったら、『トップス１』って」とたった１着の値段だったといい、２回しか会っていないにも関わらず高額のプレゼントに驚いたと打ち明けた。

板野は「普通に誕生日だったし、さっちゃんぽいなって思って。好きだから買った」といい「いやだ、怖い〜。そんな受け取り方」と重盛にツッコんでいた。