NHKは24日、都内の同局で会見を開き、27年の大河ドラマ「逆賊の幕臣」に、北村有起哉（51）鈴木京香（57）上白石萌音（28）岡部たかし（53）中村雅俊（75）が新たに出演することを発表した。

同作は、松坂桃李（37）が主演。勝海舟のライバルといわれ、明治新政府に「逆賊」とされた幕臣、小栗上野介忠順を主人公に、幕末史の裏側に迫る。北村は小栗忠順の父、小栗忠高役、鈴木は母のくに役、上白石は妻のみち役、岡部は井伊直弼役、中村は恩師の安積艮斎役で出演する。北村は「僕は滑走路をちゃんと作りたい。きれいに整備された滑走路はちょっとつまらないから、でこぼこした滑走路を工夫しながら楽しく作りたい」と語った。

主要キャストと並び、松坂は「興奮と安心が同時に押し寄せています。撮影は先ですけど、クランクインが楽しみです」とにっこり。続けて「有起哉さんが作ってくださる滑走路をうまく飛び立てるように、チーム一丸となって仲良く、情熱を持って、愛を注ぎながら作品と向き合って、テレビの前の皆さんにお届けできたら」と意気込んだ。

脚本は連続テレビ小説「おかえりモネ」などの安達奈緒子氏が手がける。