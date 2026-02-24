雪の結晶やプーさんの総柄デザイン！ベルメゾン ディズニー「足入れポケット付き敷きパッド」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「くまのプーさん」のアップリケがワンポイントになっている、ディズニーデザイン「足入れポケット付き敷きパッド」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「足入れポケット付き敷きパッド」くまのプーさん
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
価格：5,490円（税込）
サイズ：約100×200cm
品質：【表地】ポリエステル100％、【裏地】ポリエステル80％、綿20％、【詰めもの】ポリエステル100％
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「くまのプーさん」デザインの敷きパッド。
足入れポケット付きなので、足が冷える方にオススメです☆
敷布団とマットレスの両方に対応しているのもうれしいポイント◎
ポケット部分にはゆとりがあり、寝返りしても余裕があります。
四隅にはズレ防止のゴムバンド付き！
アイボリー地の上部には、雪遊びをしている「くまのプーさん」と「イーヨー」のアップリケがワンポイントで施されています。
雪の結晶の型押しも☆
ブルー地は、「くまのプーさん」、「ピグレット」、「ティガー」、「イーヨー」の楽しい総柄デザインになっています。
みんなお揃いのマフラーをつけた姿で可愛い！
＜素材アップ＞
一面、なめらかな肌触りのマイクロファイバー素材を使用しています。
足入れポケット裏面はボアでさらにぬくぬくとしていて、ほっこり。
寝返りしても足が出ないので、冷え対策にもぴったり！
「くまのプーさん」のアップリケがワンポイントになっている、ディズニーデザイン「足入れポケット付き敷きパッド」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
