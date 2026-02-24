足入れポケット付き敷きパッド

写真拡大 (全8枚)

ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「くまのプーさん」のアップリケがワンポイントになっている、ディズニーデザイン「足入れポケット付き敷きパッド」の紹介をします☆

 

ベルメゾン ディズニー「足入れポケット付き敷きパッド」くまのプーさん

 

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

価格：5,490円（税込）

サイズ：約100×200cm

品質：【表地】ポリエステル100％、【裏地】ポリエステル80％、綿20％、【詰めもの】ポリエステル100％

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

 

「くまのプーさん」デザインの敷きパッド。

足入れポケット付きなので、足が冷える方にオススメです☆

敷布団とマットレスの両方に対応しているのもうれしいポイント◎

 

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

ポケット部分にはゆとりがあり、寝返りしても余裕があります。

四隅にはズレ防止のゴムバンド付き！

 

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

アイボリー地の上部には、雪遊びをしている「くまのプーさん」と「イーヨー」のアップリケがワンポイントで施されています。

 

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

雪の結晶の型押しも☆

 

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

ブルー地は、「くまのプーさん」、「ピグレット」、「ティガー」、「イーヨー」の楽しい総柄デザインになっています。

みんなお揃いのマフラーをつけた姿で可愛い！

 

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

＜素材アップ＞

一面、なめらかな肌触りのマイクロファイバー素材を使用しています。

 

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

足入れポケット裏面はボアでさらにぬくぬくとしていて、ほっこり。

 

寝返りしても足が出ないので、冷え対策にもぴったり！

「くまのプーさん」のアップリケがワンポイントになっている、ディズニーデザイン「足入れポケット付き敷きパッド」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 雪の結晶やプーさんの総柄デザイン！ベルメゾン ディズニー「足入れポケット付き敷きパッド」 appeared first on Dtimes.