セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年2月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ドナルドダック」 赤いほっぺ 寝そべり LLぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ドナルドダック」 赤いほっぺ 寝そべり LLぬいぐるみ

登場時期：2026年2月20日より順次

サイズ：全長約29×45×19cm

種類：全1種類（ドナルドダック）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガオリジナルデザイン“赤いほっぺ”シリーズに「ドナルドダック」のぬいぐるみが登場！

リラックスした”寝そべり”ポーズのぬいぐるみとして展開されます。

全長約29×45×19cmの大きなサイズで、存在感も抜群。

ふわふわとした生地を使用した、心地よい手触りにも癒やされます。

頬を赤く染めた、愛らしい「ドナルドダック」の表情もポイントです☆

一緒に添い寝したくなるキュートな「ドナルドダック」のぬいぐるみ。

セガプライズの「ドナルドダック」 赤いほっぺ 寝そべり LLぬいぐるみは、2026年2月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

※「寝そべり」はセガの登録商標です。

