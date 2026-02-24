リラックスしたポーズ！セガプライズ ディズニー「ドナルドダック」 赤いほっぺ 寝そべり LLぬいぐるみ
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年2月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ドナルドダック」 赤いほっぺ 寝そべり LLぬいぐるみを紹介します☆
セガプライズ ディズニー「ドナルドダック」 赤いほっぺ 寝そべり LLぬいぐるみ
登場時期：2026年2月20日より順次
サイズ：全長約29×45×19cm
種類：全1種類（ドナルドダック）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガオリジナルデザイン“赤いほっぺ”シリーズに「ドナルドダック」のぬいぐるみが登場！
リラックスした”寝そべり”ポーズのぬいぐるみとして展開されます。
全長約29×45×19cmの大きなサイズで、存在感も抜群。
ふわふわとした生地を使用した、心地よい手触りにも癒やされます。
頬を赤く染めた、愛らしい「ドナルドダック」の表情もポイントです☆
一緒に添い寝したくなるキュートな「ドナルドダック」のぬいぐるみ。
セガプライズの「ドナルドダック」 赤いほっぺ 寝そべり LLぬいぐるみは、2026年2月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
※「寝そべり」はセガの登録商標です。
