タレントの重盛さと美（37）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。タレントで実業家・板野友美（34）と仲良くなるきっかけについて語った。

同番組に「仲良しコンビ」として出演した2人。板野は2022年2月にライフスタイルブランド「ROSY LUCE」を設立し、代表取締役に就任。重盛をモデルに起用するため、インスタグラムのDMでオファーしたことを機に親交を深めたという。

しかしメッセージを受け取った重盛は、当初「100パーセントなりすましだと思いました」と告白。「“初めまして、板野友美です。いつも見てます”みたいな。そんなの送るわけない」と判断した。

そのためマネジャーにも「板野さんがインスタを乗っ取られてる」と報告し無視していたが、再び「シカトしないでください、返事ください」とのメッセージが送られてきた。

これに重盛は「今、なりすましのAIって、こんなことできるんだ」と感心。半信半疑ながら返信すると、その相手から食事に誘われた。重盛が「しかも集合場所が六本木ヒルズだった」と明かすと、スタジオでは「怪しい！」の大合唱が起こった。

約束の日、飲食店を訪れた重盛が個室の分厚い扉を開けると、板野本人の姿があった。重盛は「2人でビビンバを食べて、1人7500円ぐらいでした」と笑っていた。