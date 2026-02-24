女優の中田クルミ（34）が24日、自身のインスタグラムを更新。趣味の手芸について伝えた。

この日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演した中田は「手芸特集に呼んでいただけて感無量です！」と報告。「編み物ずっと続けてて良かったな〜」と感激した。

そして「番組で着用していたニットはあさイチへの出演が決まってから大慌てで編みました。4日ぐらいで気合を入れて編んでます。とっても可愛く出来たのでお披露目出来てとっても嬉しい」と明かした。

また「編んでる工程と、番組でお話しさせていただいた毛糸の収納方法もアップしました。おおまかな色ごとに分けて段ボールに入れています。参考になりますように」と、収納ボックスの写真を披露した。

「作品が出来上がった時の達成感を是非味わっていただきたい！」と自身のファンにも勧めつつ、「似顔絵やメッセージも、たくさん！本当に！ありがとうございました！！（写真に撮って隅から隅まで読みました）」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「4日は凄過ぎる」「ニット可愛いと思ってたら直前に編んでるの凄いです」「売って〜」「これ素敵すぎる〜」「私もこれ作りたいです！」「可愛い」などの声が集まった。