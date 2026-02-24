「もうどこ見ていいの」浜崎あゆみ、大胆衣装姿のオフショット公開！「タトゥー見える」「思わず叫びました」
歌手の浜崎あゆみさんは2月23日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開し、反響が寄せられました。
コメントでは「鼻血ぶぅー！！！！！」「あかーーーーん」「思わず叫びました」「ちょっともうどこ見ていいの」「uleの時みたいな攻め衣装すき」「お色気すごいんだカラァ」「1枚目ギリタトゥー見える」「ボディライン素敵で美し過ぎる」などの声が寄せられました。
「uleの時みたいな攻め衣装すき」浜崎さんは「昨日おまさが撮ってくれたシモ子劇場のオフショット第一弾」とつづり、2枚の写真を投稿。撮影のオフショットのようです。浜崎さんはくびれの部分が大きく露出した衣装を着用しており、スタイルのよさが際立っています。
「あゆいい笑顔すぎる」たびたびInstagramでオフショットなどを公開している浜崎さん。22日には「シモコとayuちゃんの現場とあらば と、様々なレジェンド達がイイノに大集合した1日でした」「このメンツが一堂に介すのはレアすぎると改めて集合写真を見ながらしみじみと感謝...」とつづり、集合ショットを公開しました。ファンからは「あゆいい笑顔すぎる」「温かみを感じさせる大家族のような素敵な写真だなぁ」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
