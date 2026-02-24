「日本1の足美女」魔裟斗、ムキムキ美女とのツーショット公開！ 「筋肉ヤバ」「太ももカッコいいな」
元K-1世界王者でタレントの魔裟斗さんは2月23日、自身のInstagramを更新。美人筋トレインフルエンサーのブラマジ田中さんとのツーショットを披露しました。
【写真】魔裟斗＆筋トレ美女のツーショット
トレーニングウエア姿の2人が並び、後ろには大きなダンベルがずらり。田中さんはコンテストでも活躍する実力派で、魔裟斗さんをも上回るたくましい太ももが圧巻の美しさと迫力を放っています。
ファンからは、「お！日本1の足美女」「コラボ良かったです」「お二人ともカッコ良かったです」「芸術ですね」「筋肉ヤバかったです！」「お二方イイ体ですね」「素晴らしい」「太ももカッコいいな」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「素晴らしい」魔裟斗さんは「ブラマジ田中さんと魔裟斗チャンネル撮影しました」とつづり、1枚の写真を投稿。ブラマジ田中さんと自身のYouTubeチャンネルでコラボレーションした際のツーショットのようです。
「普通にかわいいーー！」22日には田中さんが「魔裟斗さんありがとうございました！！」と、魔裟斗さんとのショート動画を公開していました。コメントでは、「筋肉女子、心身ともに魅力的です」「普通にかわいいーー！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
