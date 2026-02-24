坂本花織＆中井亜美、「念願の…」“ごほうび”楽しむオフ2ショットに反響「2人ともいい笑顔」「姉妹みたい」「イタリア満喫して〜」【ミラノ・コルディナ冬季五輪】
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのフィギュアスケート・女子フリーでメダルを獲得した坂本花織（25）、中井亜美（17）が22日、日本スケート連盟（@skatingjapan）の公式インスタグラムに登場。「念願のジェラートを食べることができました」と伝え、タワー状に積み重なったジェラートを手にラフな笑顔を見せるオフ2ショットが公開された。
【写真】「2人ともいい笑顔」「姉妹みたい」“ごほうび”のジェラートを満喫する坂本花織＆中井亜美
フィギュアスケート・女子フリーで坂本は銀メダル、中井は銅メダルに輝いた。現地時間21日には、メダリストらによるエキシビションが行われ、団体戦も含めフィギュア勢の長きにわたる闘いが幕を閉じた。
オリンピック期間中、同インスタでは選手たちのさまざまな様子を届けてきたが、この日は“ごほうび”のジェラートを堪能する坂本＆中井の姿をキャッチ。競技を終え、開放的な笑顔が印象的な2ショットとなっている。
コメント欄には「坂本選手、中井選手、お疲れ様でした！」「解放された今、思う存分美味しいもの、好きなもの食べてくださいね」「2人ともいい笑顔」「姉妹みたい」「イタリア満喫して〜」「もう、何でも好きな物食べて下さいね」「思う存分開放してイタリア楽しんでください」などと、活躍した2人への労いの声が相次いで寄せられている。
【写真】「2人ともいい笑顔」「姉妹みたい」“ごほうび”のジェラートを満喫する坂本花織＆中井亜美
フィギュアスケート・女子フリーで坂本は銀メダル、中井は銅メダルに輝いた。現地時間21日には、メダリストらによるエキシビションが行われ、団体戦も含めフィギュア勢の長きにわたる闘いが幕を閉じた。
コメント欄には「坂本選手、中井選手、お疲れ様でした！」「解放された今、思う存分美味しいもの、好きなもの食べてくださいね」「2人ともいい笑顔」「姉妹みたい」「イタリア満喫して〜」「もう、何でも好きな物食べて下さいね」「思う存分開放してイタリア楽しんでください」などと、活躍した2人への労いの声が相次いで寄せられている。