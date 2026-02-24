“りくりゅう”三浦璃来、木原龍一組が帰国 ファンに感謝「本当にうれしい」「戦い抜くことができました」
ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場したTEAM JAPANのメンバーが24日、イタリアから帰国した。
【写真】優しい！三浦璃来のメダルの位置を確認する木原龍一
フィギュアスケート女子と団体で銀メダルを獲得し、閉会式で日本の旗手を務めた坂本花織、 フィギュアスケート男子と団体で2大会連続で銀メダルを獲得した鍵山優真、フィギュアスケート・ペアで史上初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組らが帰国。ファンからの温かい声援を受けていた。
りくりゅうが代表でコメントも。三浦は「たくさんの方に来ていただき、ありがとうございます。金メダルと銀メダルを持ち帰ることができて本当にうれしいです」と笑顔。木原は「応援いただき、本当にありがとうございました。心が折れそうな瞬間も皆様からの応援で2人で戦い抜くことができました。本当にありがとうございました」と笑顔で話していた。
ミラノ・コルティナ冬季五輪で日本選手団は史上最多24個のメダルを獲得した。
