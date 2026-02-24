TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

京王電鉄によりますと、京王線は、百草園と高幡不動の間の踏切内に車が立ち往生したため、府中と高幡不動の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後1時すぎ、運転を再開しました。