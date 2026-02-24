俳優の岡田准一（４５）と昨年のＭ−１グランプリで王者となったお笑いコンビ・たくろうが２４日、都内で行われたマクドナルドの「プレミアムローストコーヒー（ホット）」リニューアル発表会に出席した。同製品のリニューアルは、３年ぶりとなる。

“コーヒーカラー”のセットアップで登場した岡田は「今回のリニューアルを意識した」と“ＣＭの顔”らしさ全開。たくろうとは初対面だとし「Ｍ−１も見ていたし、会いたかった」と喜んだ。

そんなたくろうも“リニューアル”な衣装で登場。イエロージャケットを着用したきむらバンド（３６）に岡田は「僕は（Ｖ６で）メンバーカラーがイエローだったんですけど、きむらさんにあげます」と継承発言。きむらは「荷が重すぎる」と笑わせた。赤木裕（３４）はコメント時に何度もマイクを使い忘れ岡田に注意されたり、笑いのハードルを上げられたりするなどし、さながら師匠と弟子のような不思議な関係性を披露。さらに岡田は「たくろうは、こういうイベントが苦手らしいです」と暴露し２人をあわてさせるなど、終始たくろうを翻弄（ほんろう）していた。