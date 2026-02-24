プロデューサー逮捕後も沈黙続く「XG」とは…ビルボード1位や“世界最大級”音楽フェスでトリなど世界で活躍

人気アーティストグループ「XG」のプロデューサー・SIMON容疑者がコカイン所持の疑いで逮捕された事件で、一緒にいたエイベックス社員の長谷川雄大容疑者（38）と胗川典利容疑者（51）ら3人も現行犯逮捕された事を受けて、エイベックスは、「警察による捜査が行われており、当社は全面的に協力してまいります」などとコメントを出し、謝罪した。

一方、「XG」の公式サイトは、プロデューサーの逮捕について24日正午現在、沈黙を続けている。

「XG」のプロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）は、愛知県内のホテルで、コカインを持っていた疑いがもたれていて、一緒にいたエイベックス社員の長谷川雄大容疑者（38）と胗川典利容疑者（51）ら3人も現行犯逮捕された。

SIMON容疑者は、22日に名古屋市で行われた「XG」のライブツアーに参加していて、滞在先のホテルの部屋からコカイン4袋と乾燥大麻1袋が押収されたという。

事件を受けて、長谷川容疑者と胗川容疑者が所属するエイベックスは24日午後コメントをホームページに発表し、「多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」などと謝罪した。

XGの公式ホームページによると、7人組のアーティストグループ「XG」は2022年3月に1st Single「Tippy Toes」でデビューし、全米ビルボードチャート「Hot Trending Songs Powered by Twitter」で日本人アーティストとして史上初のウィークリー1位にランクインした。

その後アメリカ「Billboard」誌で表紙を飾るなど、海外で活躍し、2024年11月にリリースした2nd Mini Album「AWE」は、米ビルボード・アルバム・チャート“Billboard 200”に初のランクインを果たしたとしている。

2024年からは、初となるワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”」を世界35都市で47公演開催し約40万人を動員。2025年5月14日に開催された、東京ドームでのツアーファイナル公演では、約5万人を集客したという。

2025年4月に開催された、世界最大級の音楽フェス“コーチェラ”（Coachella Valley Music and Arts Festival）では、日本人アーティストとして唯一の出演を果たし、Saharaステージのトリを務めた。

2025年12月には、メンバーのCOCONAさんが公式インスタグラムで、「私はAFAB Transmasculine Non-binaryです」と、産まれた時の性別は女性だったが、男性的なアイデンティティを持つノンバイナリーであることを明かした事も話題となった。その際、COCONAさんは、「『自分の中にあるものは、ダメなものじゃないんだ』と思えるようになりました」とした上で、「これができたのは、私の話に耳を傾け、寄り添ってくれたメンバーやサイモンさん、そして両親のおかげです」と、プロデューサーであるSIMON容疑者への感謝も綴っていた。