SHINee・ミンホ、2月25日に日本で新曲2曲リリース決定！温かいメッセージを届ける

ボーイズグループSHINeeのメンバー、ミンホの日本の新曲2曲がリリースされる。

来る2月25日0時、ミンホの日本新シングル『Flawless』『Sunkissed』がリリースされる。

『Flawless』は、完璧でなくともありのままの姿が美しいというメッセージで心強い慰めを届ける楽曲であり、『Sunkissed』は大切な人たちとともに過ごす日常の温かさを自由な雰囲気で表現し、世界中のファンを魅了する見通しだ。

特に、ミンホが去る1月に開催した日本でのファンミーティングを通じて、2曲をステージで先に披露し、良い反応を得ているだけに、今回の音源リリースにも関心が高まっている。

なお、ミンホは2026年も音楽、演技、番組など、多方面で活躍を続け、唯一無二の“マルチエンタテイナー”としての面を見せる予定だ。

◇ミンホ プロフィール

1991年12月9日生まれ。本名チェ・ミンホ。2008年にSHINeeのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインラッパーとボーカルを担当しており、俳優としても活躍。『メディカルトップチーム』『花郎＜ファラン＞』『ユミの細胞たち』といったドラマに出演し、アーティストにとどまらない人気を博している。実父はプロサッカーKリーグ2の忠北清州FCを率いるチェ・ユンギョム監督。ミンホ自身も芸能界屈指の万能スポーツマンとして知られ、K-POPアイドルが各種スポーツで競う類のバラエティ番組では毎回圧倒的な存在感を放っている。