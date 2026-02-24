松坂桃李主演2027年大河「逆賊の幕臣」上白石萌音・鈴木京香・北村有起哉ら豪華キャスト5人発表
【モデルプレス＝2026/02/24】2027年に放送予定の俳優・松坂桃李が主演を務める大河ドラマ（第66作）「逆賊の幕臣」に出演する新キャスト5人が決定。2026年2月24日に都内にて行われた出演者発表会見で発表された。
【写真】2027年大河ドラマ豪華新キャスト
この日、主人公の小栗忠順を演じる松坂が先に1人で登場。その後、忠順の父・小栗忠敬役の北村有起哉、忠順の母・くに役の鈴木京香、忠順の妻・みち役の上白石萌音、忠順の上司・井伊直弼役の岡部たかし、そして忠敬の恩師・安積艮斎役の中村雅俊が新たなキャストとして発表されステージに集結した。
脚本家・安達奈緒子氏が手掛ける本作では、幕末史の“ウラ側”に迫る。勝海舟のライバルとして知られた幕臣・小栗は、日本初の遺米使節となって新時代の文明を体感し新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才だが、明治新政府に「逆賊」とされ歴史の闇に葬られた人物。忘れられた歴史の“敗者”＝幕臣の知られざる活躍を描くスリリングな胸熱エンターテインメントとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2027年大河ドラマ豪華新キャスト
◆松坂桃李主演2027年大河「逆賊の幕臣」豪華キャスト発表
この日、主人公の小栗忠順を演じる松坂が先に1人で登場。その後、忠順の父・小栗忠敬役の北村有起哉、忠順の母・くに役の鈴木京香、忠順の妻・みち役の上白石萌音、忠順の上司・井伊直弼役の岡部たかし、そして忠敬の恩師・安積艮斎役の中村雅俊が新たなキャストとして発表されステージに集結した。
◆松坂桃李主演「逆賊の幕臣」
脚本家・安達奈緒子氏が手掛ける本作では、幕末史の“ウラ側”に迫る。勝海舟のライバルとして知られた幕臣・小栗は、日本初の遺米使節となって新時代の文明を体感し新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才だが、明治新政府に「逆賊」とされ歴史の闇に葬られた人物。忘れられた歴史の“敗者”＝幕臣の知られざる活躍を描くスリリングな胸熱エンターテインメントとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】