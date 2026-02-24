TWS、日本で約8カ月ぶりとなるファンミーティング決定！横浜で2DAYS開催へ

TWS（トゥアス）が、日本でファンミーティングを開催する。

TWSは、4月8日（水）・9日（木）に「2026 TWS 2ND FANMEETING <42：CLUB> IN JAPAN」を神奈川・ぴあアリーナMMで開催することを決定した。2日間で計3公演を行う予定だ。

【写真】TWS・ドフン、“変装なし”で東京満喫

TWSは昨年3月、初のファンミーティング「2025 TWS 1ST FANMEETING <42：CLUB> IN JAPAN」を開催し、約3万人の42（TWSのファンネーム）を魅了。その後、7月2日にJapan 1st Single『はじめまして』で日本デビューを果たし、同月には初の日本ツアー「2025 TWS TOUR ‘24/7：WITH：US’ IN JAPAN」を敢行した。6都市13公演で約5万人を動員し、今回のファンミーティングでは約8カ月ぶりに日本で42と楽しい時間を過ごす予定だ。

公開されたポスターでは、TWSがジムのコート上でポーズを取っている。サッカー、バスケットボール、テニス、テコンドーなど、それぞれ異なるスポーツのユニフォームを着用したメンバーからは、活気あふれるエネルギッシュな雰囲気が感じられ、ファンミーティングで新たな一面のTWSに出会えるのではないかと期待が高まるビジュアルとなっている。

TWSのデビューシングルであるJapan 1st Single『はじめまして』は、2025年7月14日付オリコン週間シングルランキングおよび週間合算シングルランキングで1位を獲得。海外アーティストとして2025年度最高の初週売上を記録した（2025年7月14日付オリコン週間シングルランキング発表時点）。さらに、7月9日公開のBillboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート「Top Singles Sales」および総合ソング・チャート「JAPAN Hot 100」でも1位を獲得した。

また、日本レコード協会が発表する「ゴールドディスク認定」では、2025年7月度にゴールド、8月度にプラチナ認定を獲得。7月11日〜17日集計分の週間USEN HIT J-POPランキング（A-26Ch.）および週間USEN HIT J-POP／洋楽ランキング（A-51Ch.）でも1位を獲得するなど、日本デビューを華々しく飾った。

2025年末には、フジテレビ系『2025 FNS歌謡祭 第1夜』で『はじめまして』を披露。その後、年末の大型音楽フェスティバル「COUNTDOWN JAPAN 25/26」にも出演し、大きな話題を呼んだ。 さらに、今年1月9日に発表された『第58回 オリコン年間ランキング2025』の「アーティスト別セールス部門 新人ランキング」では、海外アーティスト最上位となる2位にランクイン。「アンタルチャレンジ」で話題の『OVERDRIVE』を収録した4th Mini Album『play hard』が牽引し、推定累積売上金額約10.7億円で2位を記録した。

また、2月9日には日本語曲『はじめまして』の韓国語バージョン『Nice to see you again（Korean Ver.）』をデジタルシングルとしてリリース。今後も勢いが止まらないTWSのさらなる活躍に期待が高まる。