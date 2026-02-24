離婚相手のその後を追う新観察バラエティ番組、韓国で放送へ…1度愛した人の人生を見守る試み

離婚した夫婦が、元配偶者の私生活を追う観察バラエティ番組が放送される。

来る3月17日、TV CHOSUNの新バラエティ番組『Xの私生活』（原題）が韓国で初放送される。

『Xの私生活』は、離婚相手（以下、「X」）の生活を見守る番組だ。甘い恋愛と戦争のような離婚を経て、今や“他人以下の関係”となったXの人生を見る。

聞くことのできなかったXの近況、特にほかの異性と会う姿を通じて、残っている感情の正体を1つずつ確認していく。いわば離婚した夫婦の立場を整理するリアリティ番組である。

コメディアンのキム・グラと歌手チャン・ユンジョンがMCを務め、Xの日常をともに見守る。

（写真＝朝鮮放送）左からキム・グラ、チャン・ユンジョン

いつの間にか再婚8年目となったキム・グラは、人生の紆余曲折のなかで積み上げた経験をもとに、現実的な助言をする。また、チャン・ユンジョンは結婚14年目の深い絆と成熟した視線で、離婚を経験した夫婦に心から共感する。

制作スタッフは、「以前と変わり、成長したXの姿を見ながら、自身の過去の人生と結婚生活を振り返ることになり、視聴者もまた見守るXに感情移入し、人生を顧みることができるだろう」と伝えた。

なお、『Xの私生活』は3月17日22時に韓国で放送予定だ。