【LASCIVUSストッキングカラー】 3月下旬 出荷予定 価格：各286円（各10ml）

GSIクレオスは、プラモデル塗料「LASCIVUSストッキングカラー」を3月下旬に出荷する。価格は各286円。

本商品はストッキングなどの塗装に適したカラーで、ストッキングブラック、ブラウン、ホワイト、ゴールドパールベースの4色が展開する。

ストッキングブラック、ブラウン、ホワイトは光沢塗料でエアブラシの吹き付け調整で、透け感などを調整することができる。また、輝きを添加したい場合はゴールドパールを少量混ぜることで表現することができる。

