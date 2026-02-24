ストッキングなどの塗装に適したプラモ塗料「LASCIVUSストッキングカラー」が3月下旬に出荷開始
【LASCIVUSストッキングカラー】 3月下旬 出荷予定 価格：各286円（各10ml）
GSIクレオスは、プラモデル塗料「LASCIVUSストッキングカラー」を3月下旬に出荷する。価格は各286円。
本商品はストッキングなどの塗装に適したカラーで、ストッキングブラック、ブラウン、ホワイト、ゴールドパールベースの4色が展開する。
ストッキングブラック、ブラウン、ホワイトは光沢塗料でエアブラシの吹き付け調整で、透け感などを調整することができる。また、輝きを添加したい場合はゴールドパールを少量混ぜることで表現することができる。
