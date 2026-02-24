【Amazonセール】」DJIのドローン「Mini 3」「Mini 4K」「Neo」「Flip」がお買い得
【「DJI Mini 3 + DJI Mini 3 インテリジェントフライトバッテリー」ほか】 セール中
DJI Mini 3 + DJI Mini 3 インテリジェントフライトバッテリー
Amazonにて、DJIのドローンの対象製品がお買い得価格で販売されている。
今回セールの対象となっているのは、1/1.3インチCMOSセンサーを搭載し、4K HDR撮影や縦向き撮影が可能な「DJI Mini 3」や、4K/30fps撮影に対応した「DJI Mini 4K」、ボタン一つで手のひらから離陸し、屋内外での安全な飛行が楽しめる「DJI Neo」、プロペラガードを備えた折りたたみ可能な「DJI Flip」。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
DJI Mini 3 + DJI Mini 3 インテリジェントフライトバッテリー
参考価格：59,620円
セール価格：51,808円
割引率：13％
「DJI Mini 3」と「 DJI Mini 3 インテリジェントフライトバッテリー」のセット商品。
DJI Mini 4K
参考価格：47,520円
セール価格：35,639円
割引率：25％
DJI Neo
参考価格：33,000円
セール価格：24,749円
割引率：25％
DJI Flip（RC 2画面送信機付属）
参考価格：93,390円
セール価格：79,419円
割引率：15％
※参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。