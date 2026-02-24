侍ジャパンにアドバイザーとして参加するパドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が２４日、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿（サンマリン宮崎）を完走した。１４日の初日から精力的に動き、この日もブルペンで菊池雄星（エンゼルス）を見守り、最後は投手陣と記念撮影をした。

合宿後の主な一問一答は以下の通り。

―合宿の期間っていうのは、どういう時期でした

「自分がピッチクロックというか、ピッチコムのやり方というのを知っているところで来たんですけれども、そういうことは伝えられましたし、それ以外は特にやることなかったですけど、すごく自分としても、楽しかったです」

―ライブＢＰで菅野投手と大勢投手が登板。菅野投手とは昨日１時間近く話していたが、改めて後ろから見てどんなピッチャーか

「全球同じような感じでリリ―スしてますし、他の選手たちもそうやって言ってましたけれど、キレもすごく良くて、スプリットも良かったですし、全体的にやっぱりいいピッチャーだなというふうに思いました」

―大勢はダルビッシュに教わったカットボールも投げているように見えた。大勢投手のボールっていうのはどのように感じた？

「やっぱりすごく動いてましたし、スピードもありましたし、本当に大勢くんのいいところがちゃんと出てたライブＢＰだったなというふうに思っています」

―菊池雄星がブルペン入り。投球前に会話していたように見えたが、状態については

「こっち来てからも、トレーニングもちゃんとしてて、準備もしっかりしてるので、ブルペン見てても体動いてるなっていうふうに思いましたし、あとはあんまり飛ばしすぎないように、調整これからしっかりして、大会でいい結果出してほしいなというふうに思います」

―前回大会のダルビッシュさん自身の経験も踏まえて、ここから先はどのような段階に？

「バンテリンドーム（名古屋）だったりとか、京セラドーム（大阪）行ったりしますし、ちゃんとした球場になって、ピッチクロックとかももっとちゃんとした形になると思うので、もうみんなこれからどういうふうに戦うかって知ってる人は多いので、特に実戦に入っていけば大丈夫なんだなというふうには思ってます」

―投手陣でいろんなやりとりもあった中で、これから本大会に向かっていく選手たちに向けて何かエールを

「そうですね、けがなく楽しむことはなかなか難しいんでしょうが、結果的に井端監督を胴上げしている姿を見たいので、一緒に頑張ってほしいですね」

―今日は練習中に伊藤大海投手（日本ハム）と高橋宏斗投手（中日）が左で投げてたと思うんですけど、それもダルビッシュさんの影響もあるのかなと

「影響かどうか知らないですけど、今日一応さっき今日何したの？って聞いたら、左で２人でキャッチボールしましたとか言ってたんで、そうなんだぐらいで、ちょっと自分のあれかわかんないですけど」

―左投げすることの意義とかってそれまでにレクチャーとかしたりは？

「昔はそうやって投げて、右打ちに左投げてたとかという話はしてましたけど、結構前の話なので」

―３年前に比べてピッチャーのデータへの理解とか考え方っていうのがかなり進化している印象を受けるが、ダルビッシュさんから見て

「トラックマンとかの数字の見方っていうのは、やっぱり３年前に比べてみんなわかってますし、ああやってｉＰａｄを見ながら、ブルペン投げるっていうことは前なかったと思うので、そういうところがすごく変わってきて、これからまたさらにみんなレベルアップしていくんだろうなというふうに思います」

―井端監督と実際これだけずっと長く一緒にいたの初めてだと思うが、長く一緒にいてみて、監督の印象とかっていうのはどうでしょうか？

「印象というか、一緒に北京オリンピックとかもプレーさせてもらいましたけど、これだけ年下の自分をすごく気を使っていただいて、こういう機会をいただいたところですごく感謝してるので。全体をすごく見えてらっしゃると思いますし、落ち着いてらっしゃるので、本当にさっきの選手たちへのあれと同じですけども、井端監督が胴上げされることを、祈ってます」

―この後はパドレスの本拠地の方に戻られる感じ？

「いやまだ分からないです」

―選手として収穫できたものもあったのか

「いや、それは別にあんま考えずに来ているので、単純にここで、自分が求められることをやるっていうだけに集中してましたから。それで毎日時間どんどん過ぎていったので、いろいろ勉強になりました」

―キャッチャーと話すことも多かったと思いますけど坂本選手とも会話していたが、印象は

「会話しててもやっぱりすごく考えてるなっていうのは分かりましたし、頭いいという部分はありました」

―ＷＢＣという舞台で、若手選手に感じてきてほしいこととかってありますか？

「感じてきてほしいっていうのはちょっとわからないですね。自分じゃないので、本人がどう感じるかなので。でもいい結果になれば、みんないい経験、勝てば勝つほどやっぱりいい経験になると思うので、とにかく勝ってほしいというところですね」

―世界一になる喜びもご存じだと思うんですけど。ハートの部分で日の丸を背負う重みだったりどういうところを意識しながらみたいなっていうのはありますか？

「意識しすぎても、やっぱり駄目だと思うので、もう本当にいつも通りちゃんと自分の準備をして、打席なりマウンドに立って、一球一球集中すれば大丈夫だと思うので」