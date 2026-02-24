落語協会の真打ち昇進襲名披露会見が24日、東京・上野精養軒で行われた。柳家圭花改メ二代目華形家八百八（はながたや・やおはち、44）、三遊亭ふう丈改メ二代目三遊亭円丈（41）、柳家小はぜ改メ三代目柳家小はん（43）、三遊亭伊織改メ三遊亭歌奈女（かなめ、38）、入舟辰乃助改メ八代目船遊亭扇歌（40）の5人が出席した。

今回の昇進では5人全員が襲名または改名をする。会長の柳家さん喬（77）は「それぞれ名前が変わるのは、近年では珍しいこと。名前を変えようが、変えまいと当人の意識の持ち方でございます」と期待を込めた。

華形家八百八は先代が六代目蝶花楼馬楽を襲名した1952年以来、74年ぶりの復活となる。「師匠（柳家花緑）が名跡を持っていると聞いた時から名乗りたいと思っていた」と自ら襲名を志願。「自分で名乗りたいといった手前、名前を汚すことなく大きくしていきたい」と気持ちを新たにした。

先代の円丈さんは「実験落語」に代表される新作落語を数多く生み出した「新作落語の神様」。一門や協会の垣根を越え、多くの噺家に影響を与えた。生前は師匠の名跡でもある三遊亭圓生襲名にも意欲を見せ、三遊亭鳳楽（78）と「円生争奪杯」なども行っていた。

21年11月に亡くなった師匠の名跡を4年半ぶりに復活させたふう丈は「名前を継ぐからにはこれからも新作を作り続け挑戦していく使命がある。“円丈返上”とならないように一生懸命精進する」と気合。セールスポイントについては「舞台度胸」と答えた。「おとといも池袋演芸場で絶句（高座の途中に言葉に詰まること）しましたが、それでもめげずに頑張っております。度胸だけは負けません」とアピールし、笑いを誘った。

今後は「先代とは違う自分の円丈の色を出せるように。まねをしても継いだ意味がございませんので、自分が出る新作落語を作っていきたい。ジャンルは全部やっていきます」と独自の路線を模索するとした。

小はんは4年ぶりの復活。師匠の柳家はん治（71）は「自分がはん治で小はんの方が大きな名前のような気がする。自分としては小はぜの芸風は小はんの名前に合っていると思います」と期待した。師匠の言葉を受けて小はぜは「最近小はんの名前で書き物をすることが多くて、小はんと書くことがうれしい。名札を見ても小はんになれるのがうれしい」と顔をほころばせた。

歌奈女は伊織の師匠である三遊亭歌武蔵（57）の夫人による考案。「（伊織は）女方ぽいから、女という文字が入った方が色っぽい」という理由で命名された。師匠からは「最近は落語屋ばかりが増えて、落語家が少なくなっている。落語屋にならないことを切に願っている」とハッパをかけられた。

新たな名跡を名乗ることとなった伊織は「圓歌一門の魅力を広げていけるように、新しい名前で頑張っていきたい」と気を引き締めた。

船遊亭扇歌の初代は都々逸（どどいつ）の祖としても知られる。「都々逸をやる人がどんどん減っている。漢字を読めない人が増えているのが現実。私がもう少し頑張って、都々逸というものを知ってもらえるきっかけになれば」と都々逸継承に情熱をたぎらせた。

5人の真打ち昇進襲名披露興行は3月21〜30日の東京・上野の鈴本演芸場からスタート。4月1〜10日に新宿末廣亭、同11〜20日には浅草演芸ホール、同21〜30日に池袋演芸場、5月13〜17日に深川江戸資料館と都内五つの定席を回る。