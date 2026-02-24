【ワシントン＝坂本幸信】トランプ米政権は２４日午前０時（日本時間午後２時）、米連邦最高裁判所から違法判決を受けた「相互関税」などの措置を終了する。

同０時１分には、代替措置として別の法律に基づく新たな追加関税を発動するものの、当初の税率はトランプ大統領が自身のＳＮＳで表明した１５％ではなく、１０％が適用される見通しだ。

相互関税は、国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）に基づく措置で、発動からわずか約１年で取り下げに追い込まれた形だ。トランプ氏は２０日、最高裁判決を受けて関税徴収を「速やかに終了する」との大統領令に署名し、米税関・国境取締局（ＣＢＰ）は２２日夜、２４日午前０時で失効すると発表した。

約７０か国に課されてきた相互関税のほか、合成麻薬フェンタニルの流入を理由にした中国、メキシコ、カナダへの「追加関税」も無効になる。前大統領への刑事訴追などを理由にしたブラジルへの高関税や、ロシアへの制裁を目的にインドなどに課すとしてきた関税措置も効力を失う。

２４日から新たに導入される追加関税は世界各国・地域が対象で、米通商法１２２条を根拠法とする。国際収支の「大規模かつ深刻」な赤字への対応を目的に、大統領の権限で最大１５％の関税を１５０日まで課すことを認めている。トランプ氏は２０日の記者会見で、税率を１０％と説明したが、翌２１日、自身のＳＮＳで税率を「即時」に１５％へ引き上げると表明した。１５％への引き上げに必要な文書への署名は確認できておらず、適用時期は依然、判然としていない。

この関税措置は目的や税率、期間が明確に定められ、ＩＥＥＰＡのような個別国への狙い撃ちに適用できない。そのため、当面は１２２条による１５０日間の関税で時間を稼ぎつつ、不公正な貿易慣行があると認定した国・地域に制裁関税を課す「通商法３０１条」などによる枠組みの再構築を急ぐ考えとみられる。トランプ氏は２３日、ＳＮＳに「最高裁判決を利用してゲームをしようとする国は、さらに厳しい関税に直面する」と投稿した。