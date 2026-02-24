ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】伊勢湾岸道 豊明IC～名古屋南JCT 事故のため 下り… 【交通情報】伊勢湾岸道 豊明IC～名古屋南JCT 事故のため 下り線通行止め（24日午後1時過ぎ時点） 【交通情報】伊勢湾岸道 豊明IC～名古屋南JCT 事故のため 下り線通行止め（24日午後1時過ぎ時点） 2026年2月24日 13時14分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 伊勢湾岸道は、事故のため 24日午後1時過ぎから、豊明IC～名古屋南JCTの下り線で通行止めとなっています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も ロブスターを“伊勢海老”として販売 伊勢海老を名乗れるのは世界で1種類｢イセエビ科イセエビ属イセエビ｣のみ 伊勢志摩みやげセンター王将 三重 顔中に赤黒い内出血が… 手足も膨れ上がる 新型コロナワクチン接種後に夫が難病を発症し死亡 ｢検証されないと無駄死に」【“ワクチン後遺症”を考える シリーズ9】 関連情報（BiZ PAGE＋） ネジ, 伊東市, 沖縄, リペア工事, 神事, 訪問介護, 住宅, 明大前, 介護タクシー, 老後