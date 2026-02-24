オープン戦初本塁打を放ったブルージェイズの岡本和真選手について、同チームのジョン・シュナイダー監督がその能力を絶賛しました。

この日、メッツとオープン戦を行ったブルージェイズ。岡本選手は6番サードで先発出場しました。すると2回裏の第1打席で結果を出しました。対決したのは2022年と2024年にMLBのオールスターに選出された経験を持ち、2026WBCのアメリカ代表に選出されているクレイ・ホームズ投手。1球目にファールを打ち、ボールとストライクをひとつずつ見逃した後の4球目、低め外側にきたスイーパーを見事にとらえ、センターへ豪快な2ランを放ちました。

シュナイダー監督は、試合後に岡本選手の本塁打について聞かれると、対戦したホームズ投手が鋭い変化球を持っていることを強調しつつ「岡本選手はカウントが深くなったところで変化球に耐えてスイングできました。彼ならできると分かっている球種です。最初のボールをうまくかわせたのは、彼にとって良い感覚にしたのだと思います。スイングの対応力の高さを見せてくれました」と語りました。

さらに岡本選手の実力を高評価し「我々にとって素晴らしい補強です。なぜなら彼にはパワーがあり、ボールを打てる能力も確かにあります。彼が投手に慣れ、彼らの投球フォームに慣れれば、その能力が最大限に発揮されると思います。彼は本当によく物事を吸収し、情報を吸収し、あらゆることに迅速に対応しています」と絶賛の言葉を並べました。