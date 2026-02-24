大改良のうえ「値下げ」ってスゴすぎ！

スバルが2025年10月に発表した電気自動車SUV「ソルテラ」の改良モデルが話題を呼んでいます。

およそ3年ぶりの刷新で、新型ソルテラはどう進化したのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの「新型“5人乗り”SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）

ソルテラは、2022年にスバル初のグローバルBEV（バッテリーEV：電気自動車）として市場に投入された記念すべきモデルです。

この車名には、ラテン語で太陽を表す「SOL」と、大地を意味する「TERRA」を掛け合わせた造語ですが、自然への敬意と親和性を表現した深い意味が込められており、スバルらしいネーミングといえるでしょう。

開発はトヨタとの共同で行われ、トヨタ「bZ4X」とは兄弟車の関係にあります。

基本となるコンポーネントの多くを共有していますが、スバルが長い年月をかけて磨き上げてきたAWD（四輪駆動）制御技術がしっかりと注ぎ込まれている点に注目したいところでしょう。

BEVでありながらスバルらしい走りの質感は健在で、妥協のない仕上がりとなっています。

技術面で大きな注目を集めているのが「フィードフォワード制御」の採用です。

この先進技術により、ドライバーのアクセル操作やステアリング操作から意図を先読みすることが可能になり、BEVならではの鋭い応答性を、さらに高次元へと昇華させることに成功しています。

まるでクルマがドライバーの考えを読み取るかのような、一体感のある走りを実現しました。

ボディサイズは全長4690mm×全幅1860mm×全高1650mm、ホイールベースは2850mm。

北米をはじめ世界で支持を集めるトヨタ「RAV4」に代表される人気ミドルクラスSUVと同等、まさに「ど真ん中」なサイズ感です。

グレード構成は「ET-SS」と「ET-HS」の2タイプが設定されています。

ET-SSグレードは前輪駆動（FWD）と四輪駆動（AWD）から選ぶことができますが、上級グレードのET-HSは四輪駆動のみの設定です。

動力性能について見ていきましょう。

両グレードとも、フロントに搭載されるモーターは共通仕様で、最高出力は167kW、馬力に換算すると227PSを発生します。

四輪駆動モデルには、リアにも追加のモーターが搭載され、こちらは最高出力88kW（120PS）を発揮。前後のモーターを合わせることで、力強い加速と安定した走行性能を両立させています。

今回の改良における最大のトピックは、航続距離の大幅な延長です。

従来モデルと比較して約3割もの向上を実現し、前輪駆動車では国土交通省が定めるWLTCモードで最長746kmという数値を達成しました。

この数値は、日産が新たに発表した新型「リーフ」の702kmを上回るもので、2026年1月の時点では国産電気自動車としてトップレベルの航続距離を誇っています。

一回の充電でより長い距離を走れるようになったことで、電気自動車の弱点とされていた航続距離への不安が大きく軽減されました。

充電に関する性能向上も見逃せません。バッテリー残量10％から80％までの急速充電にかかる時間は、最短でわずか28分にまで短縮されました。

この改善により、長距離ドライブの際の充電待ち時間が大幅に削減され、実用性が格段に向上しています。

スバルは北海道や東北地方など、寒冷地でのユーザーが特に多いブランドとして知られています。

しかしBEVのバッテリーは低温環境下では充電速度が落ちやすいという課題を抱えているのも事実です。

この問題に対処するため、新型ソルテラには「プレコンディショニング」という新機能が追加されました。

これは急速充電を開始する前に、バッテリーを最適な温度まで事前に温めておく仕組みで、この機能により冬場や寒冷地においても安定した充電性能を維持できるようになり、スバルユーザーの使用環境に寄り添った配慮が感じられます。

新型ソルテラでは、外観デザインも大きく進化しました。

BEV特有のグリルレスのフロントマスクは、よりスタイリッシュで洗練された印象へと生まれ変わっています。

6つのLEDが連なるデイタイムランニングライトの採用により、従来モデルとは異なる新鮮な表情を獲得しました。

中でも象徴的なのが、光を放つ「六連星」のオーナメントです。

これはスバルのブランドシンボルであり、フロントフェイスに配置することで、スバル車としての強い存在感を主張しています。

またリアゲートには「SUBARU」ロゴが入ったガーニッシュが採用され、前後で統一感のあるデザインです。これらの要素により、ソルテラ独自のアイデンティティがしっかりと確立されました。

足回りを彩るホイールアーチモールは、力強さとタフネスさを演出する「ブラック塗装」が標準装備となっています。SUVらしい存在感を強調する仕様です。

その一方で、より都会的で洗練された外観を好むユーザーのニーズにも応えるべく、メーカーオプションとして「ボディ同色」のアーチモールも選択可能となっています。好みに応じて外観の印象を変えられる柔軟性が魅力です。

室内に目を向けると、シンプルで機能的なデザインが採用されています。

インパネは水平基調のレイアウトとなっており、これは単なるデザイン上の選択ではありません。悪路を走行する際にも車体の傾きを視覚的に把握しやすいよう、実用面を考慮した設計となっています。

上級グレードのET-HSには、ブルーカラーのナッパレザーシートを設定。オフロード走行を得意とするSUVらしいタフな性格と、高級車に求められるラグジュアリーな快適性を高いレベルで両立させた、こだわりの内装です。

室内中央には14インチの大型ディスプレイが配置され、各種スイッチ類や車両情報が一箇所に集約されています。

物理的なボタンを極力減らし、煩雑さを排除することで、先進的かつスッキリとしたコクピット空間を実現し、直感的な操作性と視認性の高さを両立させています。

気になる価格（消費税込み）は、517万円から605万円に設定されています。

ここまでの改良を実施しながら、従来モデルに対し約110万円もの値下げが実行されている点も大いに注目されます。

※ ※ ※

最大110万円もの大幅な値下げと航続距離の延長、充電性能の向上など、総合的な商品力の向上により、新型ソルテラはBEV市場における競争力を大きく高めた一台といえるでしょう。