＜子どもほしいから離婚して！＞誕生日に連絡ナシ。面会と養育費が途絶えた理由とは？【第4話まんが】
私はヒナコ。元夫のゴウには「子どもはできなくていいから」と押されて結婚し、「やっぱり子どもがほしいから」という身勝手な理由を告げられて離婚に至りました。しかし離婚して間もなく、ゴウとの間の子を妊娠していることが判明。実家に身を寄せて両親や妹のマリナに支えてもらいながら、やがて娘のルカを出産しました。ゴウが会いたがるから、月々養育費を払ってもらって月1〜2回の父子面会をさせていました。しかし2年も経つと……？
地元の友人マキから久しぶりに連絡があり、私は会いに行きました。毎日仕事と育児で目まぐるしく、友人とのご飯なんて久しぶりです。マキは私がゴウと付き合うようになった経緯や、グイグイ押されて結婚したことを知っています。
マキは私たちの結婚式に出てくれたし、ゴウの友人たちとも付き合いがあります。おそらくそのあたりから噂を耳にしたのでしょう。ゴウが再婚したと聞いたなら、他にも何か事情を知っているかも……？ 私は思い切って聞いてみました。
出産してから2年。私はルカを保育園に預けて仕事に復帰し、一緒に暮らす両親やマリナに助けられながら日々奮闘していました。しかしゴウは半年ほど前から面会に来ていません。先日はルカの2歳の誕生日だったのに連絡すらなかったのです。
近頃は養育費の支払いも遅れがちで、先月の分がまだ振り込まれていません。メッセージを送っても既読スルー。そんななか、友人のマキから思いがけない事実を聞かされます。ゴウが再婚していて、新しい奥さんとの間の子どももいる……！？ 私はショックを隠せませんでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
