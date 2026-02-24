“マナカナ”三倉茉奈、佳奈との“瓜二つ”幼少期ショット 40歳誕生日に公開「髪の毛だけちょっと違う」「天使2人」と反響
【モデルプレス＝2026/02/24】女優の三倉茉奈が2月23日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳双子女優「髪の毛だけちょっと違う」“瓜二つ”幼少期ショットが話題
茉奈は「今日誕生日を迎え、40歳になりました！40代に突入。楽しみです。双子を産んで育ててくれた母に感謝。佳奈もおめでとー！」とつづり、自身と双子の妹・三倉佳奈の幼少期の写真を投稿。2人がお揃いのピンクのチェック柄のベビーウェアを着用し、並んでハイハイをしているような愛らしい姿が収められている。
また、佳奈も同日Instagramを更新。「40代も仲良く支え合って双子満喫していきましょう」と茉奈へメッセージをつづり、2ショットなどとともに、幼少期の同じ衣装を着た別の角度からの写真も公開している。
この投稿は「2人とも天使すぎる」「面影ある」「顔がレベチで同じ」「瓜二つ」「髪の毛だけちょっと違う」「天使2人」「貴重な写真」「双子の絆尊い」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆三倉茉奈、佳奈との幼少期の写真披露
◆三倉茉奈の投稿が話題
