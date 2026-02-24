ÃæÄ¹´ü¤ÎÅê»ñ¤Î¾ì¹ç¡¢Åê»ñ¤¹¤ë³ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò¹Ê¤ê¹þ¤à¤Î¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¡ÖÇÛÅöÍø²ó¤ê¡×¤È¡Ö¶ÈÀÓ¡×¤ÇÁª¤Ö¤Ù¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡Ú¿Þ²ò ³ô¼°Åê»ñ¤ÎÏÃ¡Û
¡ÖÇÛÅöÍø²ó¤ê¡×
ÃæÄ¹´ü¤ÎÅê»ñ¤Ê¤é¡¢°Ê²¼¤Î£²¤Ä¤Î¾ò·ï¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÌÃÊÁ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
①ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬¹â¤¤
②¶ÈÀÓ¤¬¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤È¤Ï¡¢³ô²Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢1Ç¯´Ö¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤ÎÇÛÅö¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£·×»»¼°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÇÛÅöÍø²ó¤ê(¡ó) = 1³ôÅö¤¿¤êÇÛÅö¶â ¡à ³ô²Á
¡ÖÇÛÅöÍø²ó¤ê5¥Ñー¥»¥ó¥È°Ê¾å¡×¤Î³ô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£5¥Ñー¥»¥ó¥È°Ê¾å¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¤³ô¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö4¥Ñー¥»¥ó¥È°Ê¾å¡×¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2024Ç¯6·î16Æü¸½ºß¡¢¡ÖÇÛÅöÍø²ó¤ê4¥Ñー¥»¥ó¥È°Ê¾å¡×¤Î³ô¤ÏÌó400ÌÃÊÁ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÇÛÅöÍø²ó¤ê6¥Ñー¥»¥ó¥È°Ê¾å¡×¤Ï3ÌÃÊÁ¡¢¡ÖÇÛÅöÍø²ó¤ê5¥Ñー¥»¥ó¥È°Ê¾å¡×¤Ï59ÌÃÊÁ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Åê»ñ¤¹¤ëÌÃÊÁ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Î¹â¤¤³ô¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖÇÛÅöÍø²ó¤ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢Íø²ó¤ê¤Î¹â¤¤½ç¤ËÌÃÊÁ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶ÈÀÓ¡×
ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Î¹â¤¤³ô¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¶ÈÀÓ¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¶ÈÀÓ¤¬¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î³ô¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖËèÇ¯¡¢Çä¾å¤ÈÍø±×¤¬¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë³ô¡×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡ÖËèÇ¯¤Î¶ÈÀÓ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¡×¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾¯¤·ÌÌÅÝ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤ª¶â¤òÅê»ñ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄ´¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ¡§¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ³ô¼°Åê»ñ¤ÎÏÃ¡Ù