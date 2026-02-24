ミラノ・コルティナ五輪スキージャンプで３つのメダルを獲得した二階堂蓮に２４日、所属する日本ビールから１５００万円の報奨金が贈られた。この日、札幌市内で贈呈式が行われた。

このほかに日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）から報奨金として金５００万円、銀２００万円、銅１００万円が、全日本スキー連盟（ＳＡＪ）からも金３００万円、銀２００万円、銅１００万円が贈られる。ラージヒル銀、ノーマルヒル銅、混合団体銅メダルの二階堂は合計２３００万円のビッグボーナスを手にすることになった。しかも、２団体からの報奨金８００万円は非課税だ。

札幌市内での贈呈式で目録を受け取った二階堂は「早いうちに土地買っちゃおうかなと思ったりします。今後の生活を考えて札幌あたりに。半分冗談ではあるんですけど、それも視野に入れてます。夏に会社にあいさつに行ったときに『報奨金はいくらだね』みたいなのは社長から言われていた。でも、当初言われていた額よりは大きくなっていてびっくりした」と笑顔を見せた。

◇主なスポーツ選手への１０００万円以上の報奨金 ２０２１年東京五輪では男子フェンシング・エペ団体金メダルの見延和靖に所属先のネクサスから１億円、同パラリンピックでは車いすテニス金メダルの国枝慎吾も、所属先のユニクロから１億円が贈呈されている。ミキハウスは２４年パリ五輪金メダルのレスリング男子グレコローマン６０キロ級・文田健一郎と男子フリー５７キロ級・樋口黎の所属２選手にそれぞれ３０００万円を贈った。同社は０４年アテネ五輪柔道男子６０キロ級で３度目の金メダルを獲得した野村忠宏に５０００万円を贈呈している。五輪以外では１８年１０月のシカゴマラソンで日本記録を樹立した大迫傑に全日本実業団連盟が１億円の報奨金を出している。