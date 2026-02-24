ABC『おは朝』名物アナ卒業を前に“集大成の挑戦” 岩本計介アナがヒマラヤ登山へ…世界的俳優も駆けつけ「どうかご無事で！」
ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）の岩本計介アナウンサーが、ヒマラヤ山脈登山に出発することになり、きょう24日が出発前最後の生出演となった。
【写真】『おは朝』岩本計介アナ、ヒマラヤ登山へ出発！ 渡辺謙が激励
『おは朝』で11年間にわたり朝の顔として親しまれてきた岩本アナは、3月27日をもって番組を卒業する。「おは朝人生の集大成としての挑戦」として、ヒマラヤ山脈・カラパタール（標高5545メートル）の頂に立つことを目指す。
岩本アナは「あしたもう出国なんです」と明らかにし、特別ゲストには世界的俳優・渡辺謙がサプライズ登場した。「朝早くからありがとうございます！すいません！ちょっともったいない！」と大恐縮するなか、渡辺から魚沼産のコシヒカリを贈られた。
岩本アナは「まず高度がすごくあるというのと、気象環境も行ってみないとわからないんで、絶対登ってくるとは言えないけど、私が背負っているものの大きさと、皆さんの愛情はきょうひしひしと全身に感じてきましたんで、これだけはお約束します。絶対、全力は出しきってきます！やってきます！」と気合。
メンバーから「どうかご無事で！健康に気をつけて！」「行ってらっしゃい！」と送り出された。
【写真】『おは朝』岩本計介アナ、ヒマラヤ登山へ出発！ 渡辺謙が激励
『おは朝』で11年間にわたり朝の顔として親しまれてきた岩本アナは、3月27日をもって番組を卒業する。「おは朝人生の集大成としての挑戦」として、ヒマラヤ山脈・カラパタール（標高5545メートル）の頂に立つことを目指す。
岩本アナは「まず高度がすごくあるというのと、気象環境も行ってみないとわからないんで、絶対登ってくるとは言えないけど、私が背負っているものの大きさと、皆さんの愛情はきょうひしひしと全身に感じてきましたんで、これだけはお約束します。絶対、全力は出しきってきます！やってきます！」と気合。
メンバーから「どうかご無事で！健康に気をつけて！」「行ってらっしゃい！」と送り出された。