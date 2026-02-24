27年大河ドラマ『逆賊の幕臣』上白石萌音ら追加出演者5人発表
俳優の松坂桃李が主演を務め、来年1月からNHKで放送される大河ドラマ（第66作）『逆賊の幕臣』の追加出演者が24日、発表された。北村有起哉、鈴木京香、上白石萌音、岡部たかし、中村雅俊の出演が決定。主演の松坂とともに出演者発表会見に登壇した。
【写真】圧巻…！笑顔で記者会見に望む松坂桃李＆鈴木京香ら豪華出演陣
第66作となる今作は、脚本を安達奈緒子氏が担当し、1827年生まれの幕臣・小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）の活躍を描く。北村は小栗忠順の父・忠高役、鈴木は母・くに役、上白石は妻・みち役、岡部は小栗忠順を遣米使節団に抜擢する井伊直弼役、中村は小栗忠順の恩師・安積艮斎役を演じる。
松坂は「興奮と安心が同時に押し寄せてきております」と笑顔。「こんなに心強くて、多くの刺激をもらえる人はいない。ワクワクします。クランクインが非常に楽しみです」と心境を明かした。
小栗上野介忠順は勝海舟のライバルと言われ、日本初の遣米使節となって新時代の文明を体感し、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才だが、明治新政府に「逆賊」とされ、歴史に葬られた。忘れられた歴史の敗者の知られざる活躍を描くスリリングな胸熱エンターテインメントとなる。
ほかに、制作統括・勝田夏子氏が登壇した。
