「一口くれないなんて器が小さいよ？」妻の主張を受け入れるべき？ 食事が憂うつになる夫の苦悩とは
2026年2月24日 12時30分
ウーマンエキサイト
結婚1年目、夫婦で囲む食卓は幸せな時間のはずでした。しかし妻は夫の料理を直箸で奪い、嫌がると「器が小さい」と責めるのです。今日こそ「自分の分は自分で」と思ってもまた奪われてしまいます。言われるままに差し出すことが愛なのでしょうか⋯それともこれは境界線の侵害なのでしょうか。＞＞ 【まんが】一口ちょうだい妻(ウーマンエキサイト編集部)