グラビアアイドル榎原依那（28）が23日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。AIだと思われていたことを明かした。

番組には現在グラビアアイドルとして活躍する森脇梨々夏、STU48の工藤理子、榎原が出演し、現在の仕事内容などを語った。見届け役として、錦鯉の渡辺隆も出演した。

榎原は「去年1年間ぐらいはAIと思われていて。バラエティーにもまだ出れないというか、出てなくて。私がしゃべってるのがインスタライブぐらいしかなかったんですよ。良くも悪くも“思ってたんと違う”。関西弁やし、結構しゃべるし、お酒も飲むしっていう。写真だけ見たら清楚（せいそ）だよねっていう見え方だったので。去年は“この子実在してないんじゃないか”ってずっと思われてたんですよ。出だしは『会えるんだよ。いるんだよ』っていうのを売りにしてたんですけど」と語った。

榎原は「今年からはバラエティーとかさせてもらうと、がっかりするファンの方もいらっしゃるんですよね。“俺の思ってる子じゃない”って。グラビアって結構男性の夢を“この子と付き合いたいな”とか“こういう子がいたらな”っていう職業やと思ってたんで。そのギャップに苦しんだんですよね」と語った。