フォークシンガー松山千春（70）が22日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。閉幕したミラノ・コルティナ・オリンピック（五輪）について言及した。

「五輪競技に出てくれた選手の皆さんには、ありがとうと言いたいですね。メダルを取られた方も取れなかった方、日本人選手団でけじゃなく、世界各地から出てこられた方にありがとうと思うわな」と切り出した。

続けて「考えてみてくれ。オリンピックで金メダルを取るってことは人類の中の一番っていうことだから。その種目においてな。すごいことだよな。銀とか銅は2番、3番なんだから。もちろん4年に1度だから、その時に合わせる…」と選手のピークを頂点に合わせるピーキングについて言及。「やっぱり、りくりゅうペアだろ。あのショートでのミスをフリーで取り返して金メダル。本当に感動したな。素晴らしい出来栄えだったなと。フィギュアなんかやったことない俺でさえ思うわけだからな」と語り、「りくりゅう」ペアのフリーで使用した楽曲「Now We Are Free」を放送した。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。