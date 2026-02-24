「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日正午現在で住友ファーマ<4506.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



２４日の東証プライム市場で、住友ファーマが大幅続落。１９日に厚生労働省の専門部会が、同社のパーキンソン病向け治療薬候補「アムシェプリ」など鄯ＰＳ細胞を活用した再生医療製品の製造販売を了承したことが注目された。ただ、専門部会で「アムシェプリ」が審議されることが１３日取引終了後に判明すると、週明け１６日に株価はストップ高に急騰するなど、先回り買いが流入していた。足もとでは、いったん材料出尽くし感から株価は下落しているが、値頃感も台頭しつつあり反発期待も強まっているようだ。



出所：MINKABU PRESS