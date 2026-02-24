やわらかく煮込まれた手羽中が絶品！【手羽中のコーラ煮】
中国・四川省出身の人気インフルエンサー・ヤンチャン（楊小溪）さんが教える、本格中華料理レシピ。10年以上の試行錯誤を経て確立した、日本の家庭用コンロとフライパン、身近な調味料や食材で作ることができるレシピを紹介します。
「医食同源」のたくさんの知恵が込められているという中華料理。そのおいしさと奥深さを家庭で味わってみませんか？
※本記事はヤンチャン（楊小溪）著の書籍『お家で絶品中華 身近な食材で本場の味を作る』から一部抜粋・編集しました。
現代中華の家庭料理として人気の一品。コーラに含まれる糖分と香料を生かして、手羽中に照りを出し、甘辛くコクのある独特の風味に仕上げています。
やわらかく煮込まれた手羽中は子どもから大人まで楽しめるメニューです。
材料（2人分）
鶏手羽中 … 8 〜 10本（約300 〜 400g）
酒 … 大さじ1
しょうが（薄切り） … 3 〜 4枚
水 … 600ml
A コーラ … 1缶（330ml）
しょうゆ … 大さじ1
たまりじょうゆ … 大さじ1/2
八角（あれば） … 1 個
白炒りごま・小ねぎ（小口切り） … 各少々
サラダ油 … 少々
作り方
1 手羽中は洗って水気をふき取り、両面に浅く2本ずつ切り込みを入れる。
2 鍋に手羽中、しょうが、酒、水を入れて火にかける。沸騰したらアクを取り、3分ほど下ゆでする。ゆで上がったら湯を切り、ぬるま湯で軽く洗って水気をしっかり切る。
3 フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、2の両面をこんがり焼く（表面が黄金色になったらOK）。
4 Aを加え、全体を軽く混ぜて強火で一度沸騰させ、弱火にしてふたをし、15 〜 20分ほど煮込む。
5 ふたを取り、強火にして煮詰めながら全体を返す。たれがとろりとし、手羽中につやが出て照りがついたら器に盛り、白炒りごま、小ねぎを散らす。
おいしく作るポイント
コーラは無糖タイプのものは味が変わるので、使用しないでください。仕上げに強火で煮詰めるときは焦げやすいので、目を離さず、混ぜながら短時間で仕上げましょう。
◆レシピ表記について
計量単位は大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1カップ＝200ml、1合＝180ml、
ひとつかみ＝片手で軽く握る量、ひとつまみ＝親指、人差し指、中指の3本で軽くつまむ量です。
著者プロフィール
ヤンチャン（楊小溪）
中国四川省出身。2011年交換留学で来日、一橋大学大学院を修了。17年から中国のSNSで日本の情報を発信し、中国の人気ネット番組でMCを担当。19年からYouTubeで日本向けに中国語や中国文化などのコンテンツを配信。中国のSNSとYouTubeを合わせると計35万人以上のフォロワーを獲得している。NHK『テレビで中国語』『中国語！ナビ』などテレビ番組にも多数出演。東京・高円寺に店舗「ヤンチャン麻辣湯」も。著書に『33地域の暮らしと文化が丸わかり！ 中国大陸大全』（KADOKAWA）など。
著＝ヤンチャン（楊小溪）／『お家で絶品中華 身近な食材で本場の味を作る』