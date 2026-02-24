こんにちは、DIYクリエイター＆整理収納アドバイザーのMilyです。

【画像を見る】どうやって作る？「ストリングアート」作成の実際の手順

DIYで収納を工夫して、家族みんなが過ごしやすいおうち作りを目指しています。

筆を持たなくても、絵が得意じゃなくても、アートは楽しめます。

紐を使って描くストリングアート　▶どんな材料で作る？


今回ご紹介するのは、紐を使って描くストリングアート。

洗濯のりとペイント、そして糸を使って、引っ張るだけで生まれる偶然の模様を楽しむアート技法です。

さらに仕上げにペンキを飛ばすことで、作品に動きと奥行きが加わり、植物のような、よりアート性の高い表情に仕上がります。

完成した作品は、植物のようにも見え、自然が描いたかのようなやさしい雰囲気。

100均でも材料が揃うので気軽に挑戦できるのも魅力です。

ストリングアートの材料　▶作ってみましょう


材料

• 100均のキャンバスや木板など

• 洗濯のり

• ペイント（ミルクペイント使用）

※お好きな色のペンキや、100均の絵の具でOK

• 糸（紐）

• ハケ（または平刷毛）

下地を作る　▶次の工程は？


手順

（1）下地を作る

洗濯のりとペンキを 2：1 の割合で混ぜます。

それをキャンバス全体にハケで均一に塗ります。

※ここでは乾かさないのがポイント。

糸にペンキをつける　▶糸をどうする？


（2）糸にペンキをつける

糸に、別の色のペンキをたっぷりと染み込ませます。

ペンキを含ませた糸を、キャンバスの上に自由に置きます　▶どうなる？


（3）キャンバスに置く

ペンキを含ませた糸を、キャンバスの上に自由に置きます。

曲げたり、重ねたり、感覚のままでOK。

糸の端を持って、ゆっくり引っ張ります　▶これを重ねると？


（4）糸を引っ張る

糸の端を持って、ゆっくり引っ張ります。

すると、予想もしなかった線や模様が現れます。

色を変えて繰り返す　▶完成度が上がるひと手間は？


（5）色を変えて繰り返す

違う色のペンキでも同じ工程を繰り返すと、重なり合った線がアートな表情に。

植物のような、有機的な模様が生まれます。

ペンキを飛ばして仕上げる　


（6）ペンキを飛ばして仕上げる

最後に、少量のペンキを筆や歯ブラシに取り、キャンバスの上に軽くペンキを飛ばします。

点が加わることで、作品にリズムと立体感が生まれ、よりアートらしい仕上がりになります。

※飛ばしすぎないのが、大人っぽく仕上げるコツ。

世界にひとつだけの表情が完成します


このストリングアートは、「描く」のではなく「偶然を楽しむ」アート。

引っ張る線、にじむ色、そして最後に飛ばしたペンキが重なり合い、世界にひとつだけの表情が完成します。

100均アイテムから生まれる、自由で、気負わないアート時間。

ぜひ、おうちで気軽に楽しんでみてください。

作＝Mily