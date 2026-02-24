【100均材料でOK】引っ張るだけで描けるアート？！偶然が美しい「ストリングアート」って？
こんにちは、DIYクリエイター＆整理収納アドバイザーのMilyです。
【画像を見る】どうやって作る？「ストリングアート」作成の実際の手順
DIYで収納を工夫して、家族みんなが過ごしやすいおうち作りを目指しています。
筆を持たなくても、絵が得意じゃなくても、アートは楽しめます。
今回ご紹介するのは、紐を使って描くストリングアート。
洗濯のりとペイント、そして糸を使って、引っ張るだけで生まれる偶然の模様を楽しむアート技法です。
さらに仕上げにペンキを飛ばすことで、作品に動きと奥行きが加わり、植物のような、よりアート性の高い表情に仕上がります。
完成した作品は、植物のようにも見え、自然が描いたかのようなやさしい雰囲気。
100均でも材料が揃うので気軽に挑戦できるのも魅力です。
材料
• 100均のキャンバスや木板など
• 洗濯のり
• ペイント（ミルクペイント使用）
※お好きな色のペンキや、100均の絵の具でOK
• 糸（紐）
• ハケ（または平刷毛）
手順
（1）下地を作る
洗濯のりとペンキを 2：1 の割合で混ぜます。
それをキャンバス全体にハケで均一に塗ります。
※ここでは乾かさないのがポイント。
（2）糸にペンキをつける
糸に、別の色のペンキをたっぷりと染み込ませます。
（3）キャンバスに置く
ペンキを含ませた糸を、キャンバスの上に自由に置きます。
曲げたり、重ねたり、感覚のままでOK。
（4）糸を引っ張る
糸の端を持って、ゆっくり引っ張ります。
すると、予想もしなかった線や模様が現れます。
（5）色を変えて繰り返す
違う色のペンキでも同じ工程を繰り返すと、重なり合った線がアートな表情に。
植物のような、有機的な模様が生まれます。
（6）ペンキを飛ばして仕上げる
最後に、少量のペンキを筆や歯ブラシに取り、キャンバスの上に軽くペンキを飛ばします。
点が加わることで、作品にリズムと立体感が生まれ、よりアートらしい仕上がりになります。
※飛ばしすぎないのが、大人っぽく仕上げるコツ。
このストリングアートは、「描く」のではなく「偶然を楽しむ」アート。
引っ張る線、にじむ色、そして最後に飛ばしたペンキが重なり合い、世界にひとつだけの表情が完成します。
100均アイテムから生まれる、自由で、気負わないアート時間。
ぜひ、おうちで気軽に楽しんでみてください。
作＝Mily
