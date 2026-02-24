【テニス速報】 メリダ・オープン・アクロン 第1日 ワレリア ストラホワ / ビクトリア ヒメネス カシンツエバ vs ジャン シンユー / クリスティナ ブスカ
メリダ・オープン・アクロン
大会期間：2026年2月24日～2026年3月2日
開催地：メキシコ Mérida
コート：ハード（屋外）
結果：[ワレリア ストラホワ / ビクトリア ヒメネス カシンツエバ] 1 - 2 [ジャン シンユー / クリスティナ ブスカ]
メリダ・オープン・アクロン第1日がメキシコ Méridaで行われ、女子ダブルス1回戦で、ワレリア ストラホワ / ビクトリア ヒメネス カシンツエバと第2シードのジャン シンユー / クリスティナ ブスカが対戦した。
第1セットはジャン シンユー / クリスティナ ブスカが6-1で先取。第2セットはワレリア ストラホワ / ビクトリア ヒメネス カシンツエバが6-4で奪い返したが、第3セットはジャン シンユー / クリスティナ ブスカが10-5で制し、ジャン シンユー / クリスティナ ブスカがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-24 12:42:09 更新