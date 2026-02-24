「彼のプレイ大好き。人間としても尊敬してます」ラモス瑠偉が大絶賛する後輩は？「これからもずっと応援続けます」
元日本代表のラモス瑠偉氏が、２月24日にインスタグラムを更新。古巣である東京ヴェルディの選手との２ショットを披露した。
現在69歳のレジェンドは、今月８日に味の素スタジアムで行なわれた百年構想リーグの開幕節、東京V対水戸ホーリーホックに来場。後輩たちのプレーに熱視線を送ったなか、特別な感情を持って見守ったのが、今季からヴェルディの10番を背負う森田晃樹だ。
その森田は、10番の大先輩の期待に応えるかのように、２アシストをマーク。３−１での快勝発進に大きく貢献した。
それから約２週間。ラモス氏は、森田と共に満面の笑みを浮かべる写真をアップ。「2月の8日ヴェルディX水戸戦見にいきました」と切り出し、次のようなメッセージを発信した。
「初めて森田選手10番付けて試合出ました。とっても似合ってました。私も彼のプレイ大好き。人間としても尊敬してます。本当に彼はヴェルディを魂で愛してる。試合の後に森田選手会ってユニフォームいただきました。とっても嬉しかったです。これからもずっと応援続けます」
魂を継承した森田を擁するヴェルディは、PK戦勝ちを含め、EASTで唯一の開幕３連勝を達成した。このまま2004年の天皇杯以来、12年ぶりのタイトルを掴み取れるか。
