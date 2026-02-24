ＴＤＣソフト <4687> [東証Ｐ] が2月24日後場(13:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の52億円→53億円(前期は48.7億円)に1.9％上方修正し、増益率が6.6％増→8.7％増に拡大し、従来の10期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の24.4億円→25.4億円(前年同期は24.3億円)に4.1％増額し、増益率が0.4％増→4.5％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の30円→33円(前期は27円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026 年３月期連結会計期間においては、各事業分野が堅調に推移し売上高は計画を上回り増収を達成する見込みです。利益面においては、引き続き中期経営計画に基づき将来の事業拡大に向けた投資やM&Aを積極的に実施したものの、高付加価値事業の伸長や増収効果により、営業利益は増益の見込みです。また、期中に投資有価証券売却益による特別利益が発生したこと等により親会社株主に帰属する当期純利益においても増益となる見込みです。こうした状況を踏まえまして、当通期連結業績における業績予想を上記のとおり修正いたします。



当社は、経営基盤の充実と財務体質の強化を通じて企業価値の向上を図るとともに、株主に対する積極的な利益還元を行うことを基本方針としております。当期の配当予想につきましては、2026年3月期に１株あたり期末配当金を30円としておりましたが、上記方針に基づき当期の業績を総合的に勘案し、期末配当予想を１株あたり33円とさせていただきます。

