24日13時現在の日経平均株価は前週末比543.43円（0.96％）高の5万7369.13円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1051、値下がりは514、変わらずは27と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を339.60円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が79.72円、イビデン <4062>が44.72円、東エレク <8035>が34.09円、住友電 <5802>が27.48円と続く。



マイナス寄与度は152.42円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、トレンド <4704>が29.51円、ベイカレント <6532>が23.03円、コナミＧ <9766>が16.71円、リクルート <6098>が16.24円と続いている。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、精密機器、繊維と続く。値下がり上位には銀行、情報・通信、証券・商品が並んでいる。



※13時0分3秒時点



株探ニュース

